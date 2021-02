Museo Civico – questa mattina la riapertura

NewTuscia – VITERBO – L’assessore De Carolis: “Un luogo sicuro, da visitare in tutta tranquillità, nel rispetto di tutte le misure antiCovid”

Emergenza COVID, stamattina anche il museo civico Luigi Rossi Danielli è tornato fruibile. Sul posto l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis: “Con il ritorno in fascia gialla del Lazio è stata possibile la riapertura anche del museo civico. Come da normativa antiCovid sarà chiuso nei festivi e nei prefestivi. Ho proposto la sospensione momentanea della chiusura settimanale del museo civico prevista per la giornata di lunedì – spiega l’assessore De Carolis -. Ci stiamo lavorando affinché si possa tenere aperto dal lunedì al venerdì. Il museo civico è un luogo sicuro. Si può visitare in tutta tranquillità, con ingressi contingentati, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza previste”. Il museo civico è aperto al pubblico dalle ore 9 alle ore 18.