Cardinale diacono Marcello Semeraro alla basilica di Santa Maria della Quercia

NewTuscia – VITERBO – Domenica 31 gennaio, il cardinale diacono Marcello Semeraro, ha presieduto alle ore 10:30 una solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria della Quercia. Nominato il 15 ottobre 2020 prefetto della Congregazione delle cause dei santi, Semeraro è stato creato cardinale da papa Francesco nel concistoro del 28 ottobre seguente.

Il Porporato è particolarmente legato alla Basilica per la sua devozione verso la Patrona delle Diocesi di Viterbo, e per gli speciali rapporti di amicizia avuti con il vescovo mons. Dante Bernini, suo predecessore nella sede episcopale di Albano. Alla liturgia ha preso parte in forma ufficiale anche la Delegazione di Viterbo-Rieti dell’Ordine di Malta Italia, i cui volontari dei vari gruppi Assistenza Beneficenza e Carità, hanno prestato servizio d’ordine e di accoglienza all’ingresso del tempio.

Al termine del rito, Sua Eminenza, Balì Gran Croce di Onore e Devozione della Sacra Religione, si è benevolmente intrattenuta con i Cavalieri e i Volontari, manifestando il suo compiacimento per le attività caritatevoli e assistenziali intraprese della Delegazione.