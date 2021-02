Volley Life Viterbo – primo punto nel campionato di serie B

NewTuscia – VITERBO – Arriva il primo punto per la Volley Life Viterbo nel campionato di serie B, sconfitta a testa alta da Roma contro la SS Lazio Pallavolo per 3 set a 2.

Domenica 31 gennaio è andata in scena la seconda giornata di serie B del campionato maschile di pallavolo dove abbiamo visto protagoniste a Roma la SS Lazio Pallavolo e la Volley Life Viterbo. Un match ricco di emozioni che ha regalato la bellezza di 5 set (25-23/25-19/18-25/23-25/15-4). Una partita iniziata in salita per i viterbesi che subito si sono trovati sotto di due set anche se con pochi punti di svantaggio. Poi però dal terzo set inizia a cambiare qualcosa e la squadra di mister Matteo Antonucci, a suon di schiacciate e muri, porta il punteggio su 2 set a 2. Inizia così un quinto set che sarà poi da dimenticare per i leoni che crollano e subiscono un duro colpo da 11 punti. Ai microfoni di Fabrizio Pignatelli il Presidente della Volley Life Viterbo, Stefano Caporossi, che ha commentato così la gara: “I ragazzi in campo sono stati straordinari, grandissima forza e capacità di rimontare un match sotto di 2 set a 0 e in più con l’onore di avere in campo un quattordicenne, due diciassettenni e un ventunenne i quali si sono battuti con il cuore. Continueremo a portare a casa punti sempre più importanti per la categoria, AVANTI TUTTA!”. Successivamente intervistato il mister viterbese Matteo Antonucci che interviene così: “Venivamo da una buona settimana dove abbiamo lavorato duramente. Eravamo consapevoli di poter crescere in molte situazioni di gioco e la volontà di migliorare le nostre prestazioni era una priorità. La partita iniziò con un buon set giocato punto a punto, ci siamo distratti un po’ nel secondo però devo fare i complimenti ai ragazzi per la grandissima reazione agonistica che ci ha portato a pareggiare i set. Nell’ultimo set eravamo arrivati scarichi ma soddisfatti del primo punto conquistato in campionato. Ora abbiamo bisogno di alzare l’asticella soprattutto per la gara di domenica in casa, dobbiamo arrivare carichi e con tanta voglia di portare una vittoria tra le nostre mura!”. Insomma, nonostante la sconfitta, il morale all’interno della società e della squadra viterbese è più che positivo e speriamo che, unito ad una cattiveria agonistica, porti alla prima vittoria del torneo, magari proprio sul rettangolo del Palavolley di Viterbo.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli (Telecronista && Giornalista Volley Life Viterbo)