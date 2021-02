Via Piave a Viterbo, domani divieto di circolazione

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 17 di domani 2 febbraio, in via Piave, nel tratto compreso tra via Vicenza e via Pieve di Cadore.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 42 del 28/1/2021 – VII settore), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire dei lavori di manutenzione ordinaria (attraverso la sosta di una piattaforma aerea) nei pressi del civico 25 di via Vicenza. Sarà consentito e protetto il transito dei pedoni.