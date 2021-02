Unitus, gli ex alunni raccontano la loro esperienza

Domani 2 febbraio primo appuntamento con “I martedì degli Alumni”

NewTuscia – VITERBO – Domani 2 febbraio alle 17 prenderà il via una serie di incontri organizzati dalla “WeUnitus Alumni Association” in cui i laureati dell’Università della Tuscia racconteranno il loro percorso di studio e di lavoro. Il primo in programma domani è con Donato Ferrucci, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Viterbo, che dialogherà con Nicolò Passeri, Geremia Giovanale e Francesca Durastanti, laureati in Scienze Agrarie e ora agronomi, sulla figura dell’agronomo tra qualità degli alimenti e sostenibilità ambientale. L’iniziativa si potrà seguire al link: https://unitus.zoom.us/j/95245776052.

Gli incontri si svolgeranno il martedì pomeriggio e racconteranno tutti i corsi di laurea presenti presso l’Università della Tuscia portando esperienze concrete di studio e professionalità. “I nostri laureati sono i migliori testimoni dell’efficacia e della qualità del nostro Ateneo- afferma il rettore Stefano Ubertini -condividere con loro il futuro della nostra Università recherà grandi benefici nel medio-lungo termine, contribuirà a migliorare il placement dei giovani che usciranno con un titolo dal nostro Ateneo e porterà risorse per attivare progetti e borse di studio”. “L’idea nasce- precisa Gilda Nicolai referente del rettore per gli Alumni- per orientare quei ragazzi che non hanno ancora deciso quale percorso di studi scegliere e per i neo laureati che non conoscono il mondo del lavoro. Questi incontri possono essere delle piccole finestre su realtà e prospettive ancora sconosciute”.

La WeUnitus Alumni Association è l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo nata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali degli associati e contribuire attraverso progetti, attività, studi e scambi alla crescita e alla valorizzazione degli studenti e della società ad essi collegata.

L’Associazione, costituita il 20 febbraio dello scorso anno, ha già visto l’adesione di un buon numero di ex studenti dell’Ateneo.

Per informazioni scrivere a alumni@unitus.it