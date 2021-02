Scuola Padel Viterbo, inaugurazione della stagione sportiva

Newtusvia – VITERBO – Alla presenza del sindaco Giovanni Arena, dell’assessore allo sport Marco De Carolis, del consigliere comunale Matteo Achilli, del delegato coni Ugo Baldi,del delegato FIT Alessandro Valente e del Presidente del Centro Provinciale Libertas Nildo Rapiti, il Presidente Giovanni Marcucci ha presentato alle autorità il progetto futuro della Asd Scuola Dello Sport:

“”Siamo partiti da zero, senza avere a disposizione, ore per fare allenare i ragazzi e materiali.

Oggi abbiamo in gestione un impianto dove far crescere i nostri ragazzi.

La Scuola Padel Viterbo nasce con l’idea di formare i ragazzi avvalendoci di una serie di professionisti specialisti dello sport.

Nel momento in cui iniziano questo percorso mettiamo a disposizione un preparatore atletico, una nutrizionista, una psicologa dello sport, ed un fisioterapista. L’idea è quella di dargli un’impostazione sportiva professionale e professionistica.

Noi desideriamo che i ragazzi capiscano come allenarsi, che imparino a conoscere il loro fisico e le loro potenzialità, che sappiano alimentarsi e conoscano la psicologia legata allo Sport. La Psicologia dello Sport è una palestra formativa, perché nella vita si troveranno ad affrontare difficoltà ed Ostacoli così come accade in campo, questo aiuta a crescere e diventare più forti.

Lo sport aiuta a far crescere nei ragazzi tutte queste abilità.

Noi vogliamo che i nostri atleti diventino maturi come persone oltre che tecnicamente preparati. Per questo abbiamo presentato progetti anche nelle scuole. Da marzo, covid permettendo, porteremo sul territorio un progetto sviluppato insieme a una nostra amica psicologa legato al nostro mondo Padel ed al Bullismo negli adolescenti.

Questi sono i motivi che ci hanno spinto a creare un impianto migliorato, moderno e molto funzionale e fruibile rispetto al passato.

Abbiamo un programma impegnativo per la stagione sportiva 2021 e siamo la prima e unica Società Viterbese che ha investito nel Padel come reale progetto Sportivo e non solo per il business che oggi rappresenta.

Quest’anno abbiamo circa 40 bambini che parteciperanno alle competizioni nazionali a loro riservate, inoltre parteciperemo con i più grandi anche alla serie D.

Questo ci rende orgogliosi perché saremo gli unici rappresentanti di Viterbo e provincia. Oltre ad un team di professionisti, creato appositamente per la scuola Padel, collaboreremo con campioni affermati in questo sport .

Uno di questi è Michele Bruno, Campione Europeo con la Nazionale Italiana di Padel. Michele è la rappresentazione di un giovane italiano che riesce ad affermarsi in questo sport e lui aiuterà noi ed i nostri ragazzi in questo percorso di crescita .

Quest’anno parteciperemo a diverse competizioni federali e nazionali e questo farà conoscere ancora di più il nostro sport, sperando che nel viterbese aumenti sempre di più il numero di impianti e di ragazzi impegnati nel Padel.

Vogliamo ringraziare i due titolari del Centro Polispecialistico Giovanni Paolo primo, nostro main sponsor, per l’appoggio che ci stanno dando e per il defibrillatore donato alla Scuola. Un grazie quindi a Massimo Tiberi e Giampaolo Zarletti. Un’organizzazione così strutturata si trova in grandi società grazie al supporto di veri professionisti e noi abbiamo voluto ricreare un ambiente “scuola” organizzato perfettamente.

Il Presidente Marcucci ringrazia le autorità per la presenza ed il sostegno e offre come ricordo una racchetta da Padel strumento necessario per svolgere l’attività sportiva.””