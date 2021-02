Mercato Viterbese, Facci e il giorno da condor: il riepilogo

NewTuscia – VITERBO / Ultimo giorno di mercato a dir poco scoppiettante

E’ finito ufficialmente il calciomercato, e che mercato!

Nell’ultimo giorno disponibile per completare le operazioni in entrata e uscita, la Viterbese del DS Facci è stata assoluta protagonista. Vediamo insieme gli acquisti di queste ultime ore:

La giornata inizia con l’ufficialità di Fabio Porru, terzino sinistro (e all’occorrenza centrale difensivo) classe 2000, proveniente dal Lecco, scuola Cagliari. Il giocatore raggiunge la città dei Papi nell’ambito dello scambio di prestiti con Borsellini, portiere gialloblù che compie il percorso inverso, accasandosi nella città lombarda.

Si prosegue con Vincenzo Camilleri, classe 1992, difensore centrale, ormai ex Pistoiese. Grande esperienza in Serie C e B, un passato alla Juventus (con due presenze in EL) e una fugace parentesi con il Chelsea. Per il difensore anche 11 presenze con la maglia dell’Italia tra Under 18, Under 17 e Under 16. Formula del prestito per lui.

Il terzo acquisto di giornata è Edoardo Tassi, punta centrale proveniente dall’Ascoli, classe 1998. Un passato nelle giovanili del Lanciano, ha proseguito la sua breve avventura tra Fano e Reggina, prima di passare nella squadra bianco-nera. Ora la Viterbese: il ragazzo appare già in ottica gialloblù con le storie postate su Instagram. Arriva a titolo definitivo.

Per sostituire il partente Borsellini, la Viterbese si è aggiudicata le prestazioni di Luca Bisogno, portiere classe 2000. Arriva dalla Cavese in prestito.

Saluta invece Cappelluzzo che ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Viterbese. Nelle prossime ore vedremo se altri giocatori lasceranno la città dei Papi con questa modalità, indiziato principale Eros De Santis.