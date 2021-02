NewTuscia – VITERBO – dopo la sistemazione della grata rovinata nell’altro senso di marcia, anche quella della tangenziale Almirante é in via di riparazione.

I tecnici stanno dando gli ultimi tocchi di quello che si può definire un intervento iniziato tardi, nel tratto che passa sotto via Garbini. Per non creare disagi alla viabilità cittadina infatti, non ci si era attivati a dicembre.