Osservatorio regionale trasporti: richieste per miglioramento servizio FL3

NewTuscia – ROMA – L’osservatorio regionale dei trasporti ha inviato all’Assessore ai Trasporti Regione Lazio, al Direttore divisione Passeggeri regionale TRENITALIA Lazio, al Presidente Commissione Trasporti Regione Lazio, le seguenti richieste finalizzate al miglioramento del servizio ferroviario sulla FL3.

“Egregi, In questa fase di Emergenza Covid-19, ritenendo necessaria l’offerta di maggiori posti e di treni disponibili sulla tratta FL3 Roma-Capranica-Viterbo, nell’ottica di potenziamento dell’offerta ferroviaria, vi sottoponiamo le seguenti proposte:

– attestamento a Capranica-Sutri dei treni SERALI che attualmente effettuano servizio viaggiatori fino e da Bracciano, come avveniva fino agli anni ’90.

Questo intervento consente di aumentare l’offerta di posti disponibili per gli utenti delle stazioni di Manziana/CanaleMonterano, Oriolo Romano, Bassano Romano e Capranica-Sutri, contribuendo a diminuire l’affollamento dei treni.

Questo tipo di intervento, ovvero il prolungamento delle tracce serali da/per Bracciano fino Capranica-Sutri e ricovero notturno, consente di inserire ulteriori treni in prima mattinata per Roma.

– ricovero notturno a Capranica-Sutri dei treni Taf, Vivalto e Rock utilizzati per le tracce prolungate da Bracciano evitando il rientro VUOTO del materiale rotabile al deposito di Roma e la ripartenza da quest’ ultimo in prima mattinata del giorno seguente. Questa soluzione è possibile poiché a Capranica-Sutri vi sono 7 binari disponibili idonei per il ricovero.

Ricordiamo che il primo treno attuale della FL3 arriva a Roma Ostiense poco prima delle ore 07.00. La FL3 è l’unica ferrovia regionale a non avere treni in arrivo a Roma tra le ore 06.00 e le ore 06.30.

Le proposte raccolgono le istanze dei cittadini, concordate con i Sindaci dei Comuni interessati, vengono avanzate da comitati e associazioni quali: Tuscia in Treno, AICS Comitato provinciale Viterbo, Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia CapranicaSutri Orte, Comitato pendolari FL3 lago di Bracciano.

A disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti

OSSERVATORIO REGIONALE TRASPORTI LAZIO