Grave lutto: è morta la figlia dell’ex giocatore gialloblù Emiliano Tortolano

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO- Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport, il calciatore Emiliano Tortolano, ex giocatore della Viterbese nella stagione 2016-2017 in Serie C, ora in forza al Latina (compagine militante nel campionato di serie D girone G) ha perso la propria figlia Ginevra di appena due anni.

La Us Viterbese 1908 con un comunicato ufficiale ha espresso le più sentite condoglianze e vicinanza per questa terribile perdita, una notizia che ha turbato tutto l’ambiente sportivo, sia quello gialloblù che del Latina Calcio 1932.

Il giocatore si è fatto apprezzare nell’ambiente sportivo, oltre che per le sue qualità sportive anche per le sue qualità umane.

Anche il nostro giornale si associa alle condoglianze per la grave perdita umana e per il dolore della famiglia di Emiliano Tortolano.