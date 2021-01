Brutto secondo tempo, male il centrocampo, Mbende sovrastato: le pagelle di Avellino-Viterbese

NewTuscia – VITERBO / Consuete pagelle del match tra Avellino e Viterbese

Daga, 6. Non può nulla in nessuna rete casalinga.

Baschirotto, 6. Unico giocatore di movimento a salvarsi, nel primo tempo attacca la fascia con la sua consueta fisicità, nel secondo cala alla distanza come tutti i compagni

Mbende, 5. Sovrastato da D’Angelo nella prima rete subita, perde molti palloni in uscita e fa fatica a coprire tutto lo spazio dietro la linea difensiva. Salva su Maniero ma il festival del gol dell’Avellino lo inaugura lui.

Markic, 5.5. Nessuna colpa specifica sul gol ma come il compagno di squadra appare impacciato sulle uscite dal basso, troppo lento per le tante corse all’indietro del secondo tempo.

Urso, 5.5. Primo tempo pungente nella fascia di riferimento anche se un pò “arruffone”. Nel secondo tempo è soltanto difesa.

Salandria, 5. Scordatevi il motorino della prima parte di stagione, a corto di fiato, purtroppo non di palloni persi (tanti).

Bensaja, 5. Nel primo tempo la palla ce l’hanno prettamente i lupi ma riesce a contenere. Nel secondo tempo naufraga come tutti e non riesce a incidere in termini di qualità.

Palermo, 5.5. L’unico che cerca di farsi vedere in mezzo al campo, come i compagni di reparto però viene risucchiato dal pressing avversario nei secondi 45 minuti. Perde la sua (inconsueta) dose di palloni.

Murilo, 5.5. L’unica vera occasione è la sua, può ancora migliorare nello spunto. Appare nervoso e rischia l’espulsione.

Rossi, 5.5. Isolato, cerca di far salire la squadra ma “non è aria”.

Simonelli, 5. Anonimo, non riesce mai a puntare l’avversario.

Tounkara, 6. Entra al 70′ quando ormai la partita è persa, difficile dare un voto sotto alla sufficienza in cosi poco tempo. Finisce troppe volte in fuorigioco.

Bezziccheri s.v

Besea s.v

Sibilia s.v

Bianchi s.v

Fonte foto: “Us Viterbese 1908”, sito ufficiale.