Claudio Lozzi (Ugl): Antonio Guidi nominato responsabile nazionale delle politiche della disabilità

Ho il privilegio di presentare a tutti i nostri iscritti e non il responsabile nazionale delle politiche delle disabilità UGL Viabilità, Antonio Guidi già Ministro alla Famiglia, Sottosegretario di Stato alla Sanità, delegato del sindaco di Roma alla disabilità, Antonio da galantuomo quale è ha accettato di sostenerci soprattutto in un percorso così ostico, determinazione, competenza, bonta d’ animo fanno di lui il numero uno nel suo settore.

A mio modo di vedere la sintesi, il disposto combinato di sanità, viabilità e welfare in maniera quasi osmotica sapranno offrire le giuste risposte a chi da anni le attende.