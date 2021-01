Quarta puntata di “Luce Nuova sui fatti”: economia e sport ai tempi del Covid-19

NewTuscia – VITERBO – Quarta puntata di “Luce Nuova sui fatti”: interessante dibattito a Tele Lazio Nord sulle misure di agevolazione fiscale e contributiva nazionali e locali per alleviare i problemi delle piccole e medie im prese e del mondo sportivo.

Ecco il link della diretta:

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti/videos/126669032577948

Nel corso della trasmissione si sono succeduti esperti del mondo economico, istituzionale e sportivo che hanno espresso il parere sui provvedimenti del governo e quelli messi in campo dal Comune di Viterbo.

Per la parte fiscale-economica il presidente di Confimprese Viterbo, Gianfranco Piazzolla, pur ammettendo che molti ristori sono arrivati a Pmi e Partite Iva, ha notato che in molti casi questi sussidi si sono rivelati insufficienti.

L’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Viterbo Alessia Mancini, pur consapevole del difficile momento economico, ha spiegato che la Tuscia “sta reggendo” per le tante piccole aziende a conduzione familiare. Mancini ha quindi ricordato i bandi messi in campo per gli aiuti nei vari settori economici. L’assessore al Patrimonio del Comune di Viterbo, Paolo Barbieri, ha elencato uno per uno gli interventi economici ed agevolativi approvati da Palazzo dei Priori.

Per la parte sportiva sono intervenuti il presidente della Stella Azzurra-Ortoetruria Viterbo Giorgio Ricci e il dirigente Marcello Meroi. Entrambi hanno ringraziato gli sponsor che li seguono malgrado il periodo e ricordato il blocco dei campionati per il Covid con un 2021 forse già pregiudicato.

Ugo Baldi, referente del Coni per Viterbo e provincia,

ha spiegato la situazione generale dello sport locale e le incertezze tra gestione delle società ed emergenza sanitaria che ha fermato quasi tutti i campionati.

Patrizio Fimiani, ex portiere della Viterbese ed attualmente uno dei responsabili del settore Giovanile gialloblù, ha detto la sua sulle difficoltà anche del calcio in questo periodo di pandemia e parlato del lavoro svolto finora.

Hanno condotto Gaetano Alaimo e Maurizio Fiorani ed è stato presente anche Leonardo Pacini della redazione sportiva di NewTuscia.it

Come sempre

hanno aperto la puntata i due opinionisti fissi di “Luce Nuova sui fatti”: Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it.

