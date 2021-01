Montefiascone, l’ex giunta Paolini indagata per abuso di ufficio a vario titolo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – L’ex giunta comunale in carica a Montefiascone fino all’ottobre del 2020, insieme all’ex sindaco Massimo Paolini, indagata per abuso d’ufficio a vario titolo; gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Viterbo, che hanno raggiunto loro ed altri quattro pubblici dipendenti, recano inoltre un riferimento alla delibera di giunta 215, datata 22 agosto 2017 e riguardante un concorso pubblico di quell’anno.

In una sezione di questo atto si stabilivano le procedure concorsuali stabilenti requisiti, svolgimento, riserve, validità e programma d’esame.

La procura contesta agli indagati della giunta di aver firmato ed approvato la delibera con cui indicavano la riserva dei posti soltanto a favore del personale interno al Comune, tralasciando altre categorie previste per legge e dunque “arrecando al Comune di Montefiascone un ingiusto danno”.

I quattro dipendenti pubblici, ossia Giulia Bassi, comandante della polizia locale, due dipendenti della municipale di Montefiascone, di cui ormai uno in pensione, e l’ex comandante Luigi Salvatori, sarebbero indagati per fatti risalenti ad una delibera del 2019 in cui si sanciva, tra i vari punti, anche l’assegnazione di un posto di funzionario direttivo, nello specifico quello di comandante della polizia locale, “utilizzando l’istituto della mobilità interna” senza bandire un concorso pubblico. A ricoprire questo ruolo è stata Giulia Bassi, fatto che costituirebbe secondo l’accusa, un illecito vantaggio patrimoniale.

Gli altri tre sarebbero indagati per questioni relative alla selezione per agenti a tempo determinato e part-time.