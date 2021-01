Firmato il nuovo protocollo d’intesa tra l’Ente Regionale RomaNatura e l’Associazione Piccolo America

NewTuscia – ROMA – “Cinema e Natura sono da sempre complementari, e in questi anni hanno dato vita a un binomio duraturo che pone al centro natura, identità dei luoghi, cultura e cura degli spazi comuni. Con la sottoscrizione di un nuovo protocollo – dichiara Maurizio Gubbiotti, Presidente dell’Ente Regionale RomaNatura – anche quest’anno percorreremo la strada della valorizzazione delle aree naturali protette, anche attraverso strumenti di cultura, partecipazione e condivisione, e dopo i successi delle passate edizioni del “Il Cinema in Piazza”, dove oltre 25mila persone hanno assistito alle proiezioni, non solo abbiamo scelto di continuare a promuovere questa iniziativa, ma di lavorare per allargarla ad altri parchi del sistema di RomaNatura. Siamo sempre più contenti – prosegue Gubbiotti, di avere insieme alla Regione Lazio, raccolto un appello lanciato in quel momento, tre anni fa, dalle ragazze e dai ragazzi del Cinema America in difficoltà per aver perso la possibilità di lavorare a piazza San Cosimato, e aver messo a disposizione le Riserve da noi gestite.

Questo ci ha anche permesso infatti di mettere in moto una serie di meccanismi per aumentare l’attenzione e le risorse su quel territorio, in totale sinergia con le realtà sociali di quel luogo. Attraverso una passerella – continua Gubbiotti, abbiamo ricongiunto tramite un camminamento all’interno del Parco, due quartieri come Colli Aniene e Tor Cervara, abbiamo reso la fruizione di quei luoghi più sicura con gli interventi di illuminazione dando all’area umida della Cervelletta, piccolo gioiello all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, lo spirito di un HUB Verde nel cuore della città, in un contesto storico e culturale tra i più importanti.

Siamo riusciti finalmente ad ottenere l’investimento da parte del Comune per la messa in sicurezza del Casale principale – aggiunge Gubbiotti, che proprio ieri pomeriggio è stato interessato dal webinar “Venti anni di Cervelletta, un antico futuro”, in occasione dei vent’anni di acquisizione del Casale al patrimonio pubblico del Comune di Roma, e infine una della novità di quest’anno sarà la risistemazione da parte di RomaNatura, del piccolo stabile definito la Casa di Roberto. Negli ultimi anni l’impegno e le sinergie attivate da RomaNatura, Regione Lazio, e le associazioni presenti sul territorio, hanno portato il parco della Cervelletta ad essere un area polivalente, un centro di condivisione di eventi culturali in una cornice naturalistica di indubbia bellezza.

Il cinema, in virtù della sua diffusione e popolarità, è mediatore perfetto per divulgare le tematiche ambientali, e valorizzare la funzione sociale, attraverso la ricerca di quei luoghi dove lo schermo interagisce con uno spazio naturale d’eccezione, la natura. Conoscere, rispettare, promuovere, rendere accessibile i parchi ad un pubblico trasversale, attento e ricettivo fungendo da completamento per la scena cinematografica capace di produrre una forma di coesione sociale e di relazioni umane partecipate riconoscendo, l’identità dei luoghi, della cultura e degli spazi comuni.

Nell’anno della pandemia ripartiamo dalla sostenibilità, mettendo al centro l’ambiente nella consapevolezza dell’importanza che riveste sulla nostra salute – conclude Gubbiotti, evidenziando il ruolo dei parchi non solo come luoghi di tutela della natura ma anche di valorizzazione turistica sostenibile dei territori, in grado di generare il rilancio dell’economia , valorizzare le risorse storiche e culturali del territorio e migliorare la qualità della vita.