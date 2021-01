Ex Ilva, Spera (Ugl): “Con ok UE parta ora confronto trasparente e costruttivo”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Siamo pronti a un confronto trasparente e produttivo, per il futuro della nuova società tra ArcelorMittal e Invitalia”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, ricordando che “abbiamo già manifestato, come illustrato dall’A.D. Arcuri, proposte sia per quanto concerne il piano industriale sia per quello ambientale. È tempo di intraprendere un percorso fatto di investimenti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dei posti di lavoro, compresi coloro – conclude Spera – che si trovano al di fuori del perimetro di ArcelorMittal ovvero in forza presso l’Amministrazione Straordinaria”.

UGL Metalmeccanici