Tranfa: “Ancora rifiuti nel bosco, il Comune darà seguito ad azioni legali contro i responsabili”

NewTuscia – VASANELLO – Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina il sopralluogo dei Vigili e dell’Assessore all’ambiente per denunciare l’abbandono dei rifiuti nell’area boschiva di Vasanello in loc. Tagliogrosso.

“L’area era stata già ripulita in passato in collaborazione con i volontari dell’associazione Fare Verde-nucleo di Vasanello e Rangers di Vasanello, ma, per quanto la situazione sia nettamente migliorata, i gesti di vandalismo e inciviltà continuano ad essere perpetrati da persone prive di senso civico e sostanzialmente imbecilli – ha dichiarato, con amarezza, l’assessore Ilaria Tranfa. Inutile commentare il gesto di questi imbecilli che sono mossi esclusivamente dalla maleducazione, dalla cattiveria e menefreghismo.

Come Comune ci siamo già adoperati per identificare per quanto possibile gli autori per dare seguito ad azioni legali.

Nelle prossime settimane verrà organizzata una giornata per ripulire la zona, come avvenuto in passato.

Ricordo inoltre che è possibile conferire anche presso l’isola di Centignano, o tramite il servizio di ritiro ingombranti a domicilio. Non è più comodo farsi ritirare l’immondizia a casa che caricarsela in auto e scaricarla in mezzo ai boschi? È proprio per questo che chi compie tali gesti non è altro che un imbecille!”