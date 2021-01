SS675 Umbro-Laziale, due arresti e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio

NewTuscia – TERNI – Arrestate due persone per detenzione ai fini di spaccio e denunciata una terza sempre per lo stesso reato, nell’ambito delle straordinarie operazioni di controllo del territorio disposte dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento e pianificate dal Compartimento Polizia Stradale Lazio Umbria, in concorso con la Questura di Terni, congiuntamente con il personale delle Sezioni Polizia Stradale di Terni, Perugia, Viterbo e della Squadra Mobile, dell’UPGeSP e del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Terni.

Nel corso dei controlli ai veicoli, la Squadra Mobile di Terni, ha fermato nell’area del posto di blocco un’AUDI con a bordo di giovani che da subito si sono mostrati molto nervosi.

I poliziotti, dopo aver verificato i documenti dei due cittadini rumeni di 26 e 21 anni, residenti a Tivoli, hanno controllato anche l’autovettura e, nel bagagliaio, hanno trovato una busta contenente 17 involucri di marijuana per 4 chili e 370 grammi.

I due sono stati portati in questura e successivamente accompagnati in carcere, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le ulteriori indagini, hanno portato il personale della Squadra Mobile all’individuazione del possibile destinatario della sostanza stupefacente sequestrata: un ragazzo di Terni di 34 anni, incensurato.

Nella sua abitazione sono stati sequestrati altri 22 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e del materiale utile al confezionamento delle dosi; è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.