Rischi Covid, la gestione della Casa di Riposo di Corchiano risponde a Fratini

Riceviamo e pubblichiamo.

NewTuscia – CORCHIANO – Il signor Fratini dice cose non vere che confutiamo con la realtà dei fatti. La Casa di Riposo, sin dai primi giorni in cui il COVID ha iniziato a manifestarsi in Italia ha adottato tutte le misure atte a tutelare la salute degli ospiti tant’è che non vi è stato nessun caso né alla Casa di Riposo di Maria Cappelli né nell e altre strutture che la cooperativa Samidad gestisce tra Lazio ed Abruzzo.

Purtroppo le festività natalizie ed iniziative di taluni hanno determinato dei contagi non imputabili alla cooperativa.

La coordinatrice ha mantenuto relazioni giornaliere con tutti i familiari degli anziani, compreso la figlia della nonna del signor Fratini. Abbiamo ritenuto così importante mantenere le relazioni con i familiari, comprendendo e accogliendo la loro preoccupazione e ansia, che è stata organizzata una fascia oraria giornaliera esclusivamente dedicata. Tramite messaggio su cellulare a tutti i familiari degli ospiti sono state inviate le modalità per richiedere informazioni sulle condizioni dei propri cari: infatti nella fascia oraria (13:00-14:00) dal Lunedì alla Domenica i familiari possono parlare con la coordinatrice.

Quotidianamente vengono informati anche i medici di base fornendo loro informazioni circostanziate sulle condizioni generali e parametri vitali dei loro assistiti, tant’è che tutti gli anziani, eccetto uno ospedalizzato, sono seguiti e curati in casa di riposo.

Vogliamo precisare anche che la maggior parte degli ospiti ha un cellulare personale e con il quale intrattiene relazioni quotidiane con i propri cari, ivi compresa la nonna del sig. Fratini. Il signor Fratini riferisce cose inesatte anche rispetto al personale: per fronteggiare l’emergenza la cooperativa Samidad ha assunto due operatrici socio-sanitarie sebbene la dotazione organica di personale è perfettamente coerente con la normativa vigente se non addirittura superiore agli standard.

Preme informare il sig. Fratini che le problematiche segnalate rispetto all’ascensore, che è comunque di competenza del Comune, è stato da tempo risolto e gli ricordiamo che la cooperativa Samidad gestisce la Casa di Riposo dal 2012!!!

Detto questo, rigettiamo tutte le accuse che il sig. Fratini ci ha deliberatamente rivolto: il nostro lavoro procede con professionalità e dedizione che da sempre ci contraddistingue in attesa che si ristabilisca una situazione di normalità

Il Presidente

Leopoldo De Lucia