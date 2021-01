Riqualificazione via Francigena, ottenuto finanziamento regionale di 40mila euro

NewTuscia – VITERBO – Via Francigena, il Comune di Viterbo ha ottenuto un finanziamento regionale di 40 mila euro per interventi di valorizzazione e messa in sicurezza del tratto Nord di competenza. A darne notizia è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis, che spiega: “Nei mesi scorsi, il Comune di Viterbo ha individuato e illustrato alcune criticità alla Regione Lazio, proponendo, al tempo stesso, una serie di interventi per la riqualificazione del tratto della via Francigena di nostra competenza.

Dopo alcuni incontri tecnici, necessari a valutare nel dettaglio i progetti, la Regione ci ha comunicato il finanziamento degli interventi da noi proposti. Si tratta di interventi riqualificativi, che andranno a migliorare i servizi per i pellegrini, sia riguardanti la messa in sicurezza del percorso, sia a livello informativo, attraverso frecce direzionali, in linea con le norme dell’associazione europea delle Vie Francigene, paline informative e frecce segnavia, cippi chilometrici e indicazioni di punti ristoro”.