Disabili. Italia Viva: “Bene Regione Lazio per contributi ai Comuni per abbattimento barriere architettoniche”

“L’approvazione dei criteri di erogazione dei contributi ai Comuni per l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte della Regione Lazio è una buona notizia, e rappresenta un importante passo avanti sulla strada del diritto all’accessibilità”. Lo dichiara in una nota Andrea Titti, responsabile Disabilità di Italia Viva in Provincia di Roma. “Dopo le linee guida per la redazione dei PEBA, questo stanziamento di 100mila euro per ciascuna delle annualità 2020-2021, sarà uno strumento utile agli enti locali che vorranno concretamente affrontare un tema come quello delle pari opportunità dei cittadini disabili. Italia Viva ha posto l’accessibilità al centro della sua azione politica, a livello nazionale e locale. L’approvazione del nostro emendamento in Legge di Bilancio, che ha esteso il “super bonus” del 110% per le ristrutturazioni edilizie, anche agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, unitamente all’approvazione delle linee guida dei PEBA da parte dei nostri amministratori locali, come successo ad Albano Laziale, grazie al Vice Sindaco Luca Andreassi, sono solo i primi esempi di come, un partito giovane come IV, intenda farsi carico di un problema fin qui messo ai margini. Se pur fondamentale però, l’abbattimento delle barriere fisiche non esaurisce il problema del diritto universale a vivere a pieno la vita, che tutti dovrebbero avere, indipendentemente dalle loro condizioni di salute. Occorre lavorare per abbattere le barriere culturali e tecnologiche, che ancora si frappongono tra ampie fasce di cittadini ed i loro diritti. Per questo continueremo ad impegnarci all’interno delle istituzioni e sul territorio”. Conclude Titti.