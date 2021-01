Civita Castellana, un calendario per la scuola Gianni Rodari

l Comune di Civita Castellana presenta un’iniziativa che fa felici i bambini dell’istituto scolastico XXV Aprile

NewTuscia CIVITA CASTELLANA – Il 29 gennaio alle ore 10,00 nella sala consiliare del Comune di Civita Castellana verrà presentato il calendario della scuola Gianni Rodari, plesso appartenente all’istituto scolastico XXV Aprile. Iniziativa realizzata per omaggiare, ad un anno dalla ricorrenza del centenario della sua nascita, il giornalista e scrittore Gianni Rodari. Personaggio famoso per essersi occupato di educazione alla lettura e di letteratura per l’infanzia. Scrittore di racconti di successo. Notoriamente impegnato nella divulgazione ai più piccini. Ecco perché molti istituti scolastici portano il suo nome. Un progetto voluto e coordinato dalla preside d’istituto Simona Cicognola e reso possibile grazie al sostegno del Comune che ha voluto contribuire alla realizzazione e produzione del calendario dove, per ogni mese dell’anno, i bambini compaiono negli scatti fotografici delle cinque classi per ciascuna delle due sezioni. A corredare questo lavoro, per uno dei dodici mesi, saranno protagonisti anche i docenti che appariranno in un’immagine che li ritrae tutti insieme.

L’iniziativa, che fa felici i bambini della scuola elementare verrà inaugurata in diretta sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Civita Castellana, alla presenza del sindaco Luca Giampieri, dell’assessora alla cultura e pubblica istruzione Simonetta Coletta, della preside Simona Cicognola e di Daniela Cima, docente coordinatrice del plesso “Gianni Rodari”, con l’insegnante Angelo Peri che ha organizzato la realizzazione del calendario.

Il Sindaco Luca Giampieri – l’Assessore Cultura e Pubblica Istruzione Simonetta Coletta