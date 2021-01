Calcio, i recuperi di serie D

Di F. S.

NewTuscia – Girone E: Ieri si sono disputati 4 recuperi. Per la decima giornata brutto ko della Flaminia (16 punti) che in formazione rimaneggiata esce sconfitta 2-0 nella trasferta di Cannara (23 punti) che si porta in vetta alla classifica. Agli umbri basta un gol per tempo, vantaggio locale con Bazzoffia, mentre nella ripresa Ubaldi raddoppia e chiude il match, gli ospiti poi provano un forcing ma non riescono a nell’ impresa di portare a casa un risultato positivo. Sempre per quanto riguarda la decima giornata il Lornano Badesse (20) supera il Siena (18) 2-0 in rete Rinaldini e Bonechi. Per la quinta giornata Cade in casa il Montevarchi (19) sconfitto 2-1 dal San Donato (15) vantaggio locale con Yallow nel primo tempo, ma nella ripresa Caciagli e Regoli ribaltano la situazione. Infine per ‘ undicesima giornata lo Scandicci (8) espugna Foligno (15) 1-0 in rete Saccardi.

Girone G : Nel recupero della settima giornata la Torres (9 punti) espugna 1-0 il terreno del Formia (13) grazie ad una rete di Nicholas la vigna nella ripresa.