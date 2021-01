Avviso Pubblico – la famiglia in crescita – online la graduatoria

NewTuscia – VITERBO – Il sindaco Arena: “Una misura molto apprezzata, che vogliamo riproporre in futuro”

L’assessore Sberna: “Accolte tutte le domande degli aventi diritto”

La famiglia in crescita, online la graduatoria degli aventi diritto al contributo economico. Tale graduatoria fa seguito all’avviso pubblico emanato lo scorso novembre dal Comune di Viterbo, assessorato ai servizi sociali, riguardante l’erogazione di un contributo una tantum per l’anno 2020 di 300,00 euro. La famiglia in crescita, online la graduatoria degli aventi diritto al contributo economico. Tale graduatoria fa seguito all’avviso pubblico emanato lo scorso novembre dal Comune di Viterbo, assessorato ai servizi sociali, riguardante l’erogazione di un contributo una tantum per l’anno 2020 di 300,00 euro.

“Un’iniziativa di carattere sociale pensata e voluta da questa amministrazione – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena – a sostegno delle famiglie numerose, nello specifico per andare a integrare servizi rivolti a nuclei familiari con oltre tre figli. Un altro grande segnale di attenzione verso i nostri concittadini, soprattutto verso quelli che ne hanno maggiore bisogno”. L’avviso era rivolto a nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni.

“Una misura molto apprezzata dai cittadini – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna – in cui abbiamo creduto e che abbiamo proposto per la prima volta quest’anno in via sperimentale. Data la risposta è nostra intenzione riproporre questo tipo di sostegno anche in futuro. Un aiuto concreto per le tante famiglie numerose, ancor di più in un periodo difficile come questo che stiamo vivendo. Un’iniziativa perfettamente riuscita anche dal punto di vista quantitativo, dal momento che sono stati ammessi al beneficio tutti gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta. Gli uffici stanno già procedendo con l’erogazione del contributo”.

La graduatoria è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione

Settori e uffici > V settore > avvisi pubblici o direttamente al link