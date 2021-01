Turismo, Aurigemma (FDI): “Si apra subito tavolo rilancio settore”

NewTuscia – ROMA – “Oggi è stata approvata in Aula alla Pisana una mozione presentata dal gruppo regionale di FDI sull’approvazione di misure urgenti a sostegno del turismo, perché è indispensabile lavorare per supportare un comparto profondamente in crisi a seguito dell’emergenza coronavirus. Sono tante le misure da portare avanti, pensiamo ai finanziamenti a fondo perduto e all’agevolazione per l’accesso al credito alle imprese. Inoltre, è di assoluta rilevanza istituire quanto prima un tavolo perché, in vista di una riapertura delle attività, è opportuno predisporre una programmazione adeguata.

L’obiettivo è anche quello di evitare che ognuno vada in ordine sparso, come per esempio l’iniziativa dell’amministratore delegato di Eur Spa che ha proposto di utilizzare la Nuvola di Fuksas come centro principale per le vaccinazioni anti-covid, quando il centro congressi all’eur può rappresentare il motore per il rilancio del settore congressuale nazionale e internazionale e ci sono altre strutture da poter destinare a polo vaccinale. Ringrazio dunque l’assessore regionale Orneli che ha consentito l’approvazione e l’attuazione di questo testo, con l’auspicio che a breve possa essere aperto un tavolo di confronto, che coinvolga tutte le forze politiche presenti, le categorie, al fine di rilanciare un settore che sta a cuore a tutti e che contribuisce a rappresentare il nostro tessuto produttivo, e anche per garantire i livelli occupazionali considerato che tra non molto scadrà il blocco dei licenziamenti, nonostante si rischia molto probabilmente di non avere ancora quel flusso di turisti, ai quali la città di Roma e la nostra regione erano abituati”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma