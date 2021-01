Rotelli (FdI): “Deposito scorie nucleari, presentato emendamento per l’allungamento dei tempi di consultazione”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Come già preannunciato nell’incontro in Provincia lo scorso 11 gennaio, insieme ad altri colleghi deputati abbiamo presentato un emendamento al Decreto Milleproroghe che ha iniziato il suo iter alla Camera, per chiedere un allungamento dei tempi previsti per le consultazioni con le istituzioni locali, per la realizzazione di un deposito nazionale di scorie nucleari.

Nel provvedimento, a firma Montaruli, Rotelli, Prisco, Trancassini, Donzelli e Lucaselli, si chiede che il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte tecniche in merito all’impianto venga prorogato ed inizi a decorrere dalla fine del proclamato stato di emergenza, quindi, allo stato attuale, sessanta giorni dopo il 30 aprile 2021.

Ci auguriamo che anche tutte le altre forze politiche sostengano la proposta, così da poter far lavorare tutti, in maniera più oculata e libera da problematiche legate alla gestione della pandemia, alle controdeduzioni al piano.

Mauro Rotelli – deputato Fratelli d’Italia