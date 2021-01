Memoria, il sindaco Arena ha deposto fiori in via della Verità

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

27 gennaio, Giorno della Memoria. Il sindaco Giovanni Maria Arena ha deposto questa mattina un cuscino di fiori in via della Verità, davanti all’abitazione di Emanuele Vittorio Anticoli, Bruno Di Porto e Letizia Anticoli, per onorare la famiglia ebrea che trovò la morte nei campi di concentramento ad Auschwitz e Mauthausen nel 1944. “Quest’anno, per i motivi che tutti ben sappiamo, non è stato possibile organizzare cerimonie commemorative – ha ricordato il sindaco -. Ho ritenuto giusto e doveroso, anche da solo, a nome della città di Viterbo, rendere omaggio a questa famiglia che, insieme a tante altre, ha perso la vita tra gli orrori di quella tragica pagina di storia”.