L’università agraria di Tarquinia torna a parlare del Mignone in regione

La commissione ha visto tutti gli intervenuti d’accordo sulla necessità di intervenire urgentemente per tutelare l’incolumità delle persone, delle aree agricole e della viabilità dalle esondazioni del Mignone.

Alberto Tosoni ha evidenziato come le esondazioni non abbiano più carattere straordinario ma stiano diventando permanenti, e per questo l’amministratore dell’Università Agraria è tornato a chiedere un tavolo tecnico dove poter programmare interventi di manutenzione a lungo termine, non solo verso la foce ma anche a nord dell’attraversamento autostradale.