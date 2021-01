Isabella Lotti (Fi): “Da amministrazione Arena direzione giusta per il sostegno alle donne vittime di violenze”

. NewTuscia – VITERBO – L’iniziativa proposta dal Comune di Viterbo, relativa all’istituzione di un centro antiviolenza per le donne vittime di maltrattamenti, rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio e soprattutto apre la strada alla possibilità di rispondere alla necessità di riferimenti per le donne, che sono sempre più spesso vittime di violenza

Sono azioni come questa che qualificano l’attività amministrativa e denotano la grande sensibilità di questa amministrazione e di tutte quelle che hanno aderito al progetto.

Non dobbiamo dimenticare le associazioni operanti nel settore, che voglio ringraziare per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono, spesso nell’ombra, a sostegno delle tante famiglie che versano in condizioni di difficoltà.

L’assessorato ai servizi sociali sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto in questa fase di pandemia, dove si è trovato a gestire una situazione di autentica criticità. Non era facile, non è facile, e non sarà facile nel futuro prossimo, ma la direzione intrapresa è sicuramente quella giusta.

Isabella Lotti

Consigliere comunale di Viterbo

Forza Italia