Incendio in uno stabile a Grotte S. Stefano, nessun ferito

NewTuscia – VITERBO – Intervento dei vigili del fuoco in via della Croce a Grotte Santo Stefano per un incendio divampato da un vano al piano terra di una struttura residenziale intorno alle 8.00 di questa mattina.

Nessuno è rimasto ferito o coinvolto, dal momento che lo stabile non era abitato, mentre i danni sono stati contenuti al vano in questione. Nel pomeriggio si attende comunque la perizia dei tecnici per stabilire le condizioni del piano superiore, al momento interdetto in via precauzionale.

La squadra dei vigili del fuoco di Viterbo, costituita da 5 unità di personale, si è avvalsa dell’utilizzo di un fuoristrada e di un mezzo pesante. Sul posto anche i carabinieri.