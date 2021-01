Gianfranco Piazzolla (pres. Confimprese Viterbo) domani a “Luce Nuova sui fatti”

NewTuscia – VITERBO – Gia nfranco Piazzolla, presidente di Confimprese Viterbo, sarà tra gli ospiti della quarta puntata della trasmissione “Luce Nuova sui fatti”, in onda tutti i giovedì in diretta su Tele Lazio Nord, le pagine di NewTuscia.it e di Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN.

L’argomento portante della puntata sarà la fiscalità nazionale e locale ai tempi del Coronavirus. Si è molto dibattuto se le misure messe in atto dal governo e dagli enti locali, in particolare le Regioni, sono state soddisfacenti o men per alleviare i problemi derivanti alle imprese costrette a chiudere o limitare la propria attività per il lockdown e le restrizioni obbligate dallo Stato.

Con Piazzolla, esperto fiscalista, cercheremo di fare il punto su tutto ciò e ragionare sulle prospettive per l’economia della Tuscia, anch’essa molto colpita dall’emergenza Coronavirus.

State con noi!