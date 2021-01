Balneari, Palozzi(Cambiamo): “Su concessioni marittime Zingaretti non volti le spalle”

NewTuscia – “Quello balneare è un settore in forte difficoltà e la Regione Lazio deve fare quanto in suo potere per ridare sicurezza e sviluppo a questo comparto fondamentale per il nostro territorio. Per questo motivo, sono assolutamente d’accordo con la mozione del consigliere Enrico Cavallari sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sugli interventi volti ad assicurare una omogenea applicazione dell’attuale regime di proroga. Come sottolineato anche da altri colleghi, tuttavia, dispiace far presente come l’assessore competente nella proposta di riformulazione – a cui è seguito il ritiro della mozione che sarà discussa nella prossima seduta consiliare -, abbia provato a fare scaricabarile nei confronti del governo nazionale. Noi vogliamo che sul tema la Regione Lazio non tentenni, non volti le spalle alla categoria ma dia certezze al comparto e assicuri uniformità di intervento, concretizzando tutte quelle azioni a tutela dei diritti dei balneari e a sostegno della reale estensione delle concessioni marittime fino al 2033″.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.