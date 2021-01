Solidarietà verso il Circolo Legambiente “Pisco Montano” di Terracina (LT)

NewTuscia – TERRACINA – Dopo il consiglio Comunale tenutosi ieri a Terracina (LT) durante il quale sono arrivati attacchi personali ai rappresentati locali di Legambiente, arriva al circolo la solidarietà e il sostegno dell’intera associazione e del CeAG (Centro di Azione Giuridica) di Legambiente.

“In merito all’ultimo Consiglio Comunale di Terracina e alle dichiarazioni dei membri della giunta del comune pontino durante l’appuntamento, trasmesso ieri in streaming e in diretta, esprimiamo tutto il nostro sostegno e a nome di tutta l’associazione, verso il circolo di Terracina che sta portando avanti la nostra azione sul territorio – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Al circolo e i suoi rappresentanti continuerà a non mancare il supporto dell’associazione, di tutti i suoi livelli e del nostro CeAG (Centro di Azione Giuridica) nel contrasto contro le illegalità, a tutela dell’ambiente e anche nella difesa contro attacchi personali gravi verso chi si spende, con il volontariato e nella nostra associazione, per un mondo diverso possibile”.