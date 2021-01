Pub non rispetta le norme anticovid, il proprietario trovato in possesso di stupefacenti

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo.

I Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro durante un servizio perlustrativo svolto ieri notte in zona marina, hanno notato un pub aperto, in orario non consentito dalle disposizioni anti Covid, ed hanno approfondito quindi la verifica entrando per un ispezione.

All’intero hanno trovato in violazione delle disposizione delle norme igienico sanitarie per il contenimento della pandemia, oltre al titolare due persone, ed hanno sottoposto tutti e tre a perquisizione personale, trovando in possesso del titolare oltre 10 grammi di cocaina, e da una immediata e conseguente perquisizione domiciliare altri 11 grammi di marijuana oltre a 0,7 grammi di hashish.

Il titolare è stato quindi arrestato per spaccio di droga e sono inoltre state contestate violazioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anti Covid