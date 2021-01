Grottazzolina non sbaglia nulla, Tuscania battuta in tre set 0/3

NewTuscia – TUSCANIA – Una Maury’s Com Cavi Tuscania troppo nervosa è costretta a interrompere la striscia positiva da una Videx Grottazzolina apparsa ordinata e più determinata soprattutto nei momenti decisivi del match. Al termine di tre set giocati punto a punto sono i marchigiani a imporsi e a “vendicare” la sconfitta di venti giorni tra le mura amiche.

Al fischio di inizio dei signori Cruccolini di Perugia e Merli di Terni, Paolo Tofoli schiera la Maury’s Com Cavi Tuscania con Marsili in cabina di regia con Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Coach Ortenzi risponde con Marchiani al palleggio con Calarco opposto, Vecchi e Starace laterali, Romagnoli e Cubito al centro, Romiti libero.

Primo set. E’ un punto a punto fino al 10 pari. Poi due errori di misura degli ospiti portano Tuscania a+3 e costringono Ortenzi a fermare il tempo 13/10. L’ace di Calarco riporta il set in parità 13/13. Attacco vincente di Starace e questa volta è Tofoli a ricorrere al time-out 13/14. Ace di Cubito riporta avanti gli ospiti 16/18. Il primo tempo di Ceccobello va fuori, Tofoli ferma il tempo 16/19. Gradi spara fuori, Grottazzolina a +4, 16/20. Muro di Ceccobello su Calarco 18/20. Nel Tuscania, Catinelli in campo per la battuta. Muro di De Paola su Calarco, 20/21, Ortenzi chiama il secondo time-out. Errore di Boswinkel dai nove metri, primo set-ball per gli ospiti 21/24. De Paola annulla 22/24. Lo stesso De Paola sbaglia dai nove metri, il parziale se lo aggiudica Grottazzolina 22/25.

Il secondo set si sblocca con l’ace di De Paola e un fallo in palleggio degli ospiti 13/11. E’ un punto a punto con Tuscania a condurre 18/17. Calarco mette abbondantemente fuori, Ortenzi chiede il video-check per invasione di Cioffi, le riprese danno ragione agli ospiti 19/20. Attacco vincente di Calarco, Tofoli ferma il tempo 20/21. Muro di Boswinkel su Calarco, Ortenzi richiama i suoi in panchina 22/22. La Videx cambia Cubito con Di Bonaventura per il servizio 23/22. Vecchi mette a terra il 23/24, primo set-ball per gli ospiti. Boswinkel annulla 24 pari. Attacco vincente di Starace 24/25. Boswinkel murato da Starace, Tofoli chiede il video-check che conferma il punto agli ospiti che si aggiudicano il parziale 24/26.

Terzo set. Si va avanti in perfetto equilibrio 12/12. Ace di Reyes con l’aiuto del nastro 13/15. Tofoli cambia Gradi con Skuodis 14/17. Vecchi mette a terra il 14/18, Tofoli ricorre al time-out. La Videx accelera, ancora Vecchi 16/21. Attacco vincente di capitan De Paola, Ortenzi ferma il tempo 20/22. Muro di Cioffi 21/23. Ace di Boswinkel 22/23, il coach ospite chiama il time-out. Errore di Boswinkel dai nove metri, primo match-ball per gli ospiti. Primo tempo di Cubito e Grottazzolina si aggiudica i tre punti 23/25.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – VIDEX GROTTAZZOLINA 0/3

(22/25 – 24/26 – 23/25)

Durata set: ’30, ’33, ‘

Arbitri: Beatrice Cruccolini e Maurizio Merli.

MVP: Roberto Romiti

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 2, Pace (L), Menichetti 1, De Paola (cap) 11, Gradi 9, Boswinkel 17, Catinelli, Skuodis, Cioffi 4, Ragoni, Ceccobello 8, Zibella. All. Tofoli. II All.: Barbanti. Ass.: Victor Perez Moreno

VIDEX GROTTAZZOLINA: Perini, Romagnoli 8, Cubito 10, Vecchi (cap) 11, Calarco 15, Pison, Reyes 1, Di Bonaventura, Viciedo, Starace 11, Gaspari, Marchiani 3, Romiti (L), Brandi. All. Ortenzi, Ass. Minnoni