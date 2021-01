FDI: Ristori anche per imprese di vigilanza e sicurezza

NewTuscia – Inaccettabile da parte della Regione l’esclusione dal provvedimento ‘Ristori Lazio Bis’ delle imprese di sicurezza, vigilanza ed investigazione. Si tratta di lavoratori che hanno subito le stesse gravi conseguenze economiche delle categorie commerciali presso le quali prestavano servizio e pertanto devono essere previsti anche per loro adeguati sostegni economici. Le aziende di questo settore devono essere salvate dalla chiusura anche perché, guardie giurate e vigilantes sono ancora più necessari adesso, in questa fase di convivenza col virus e di possibili riaperture, in quanto con le loro competenze e professionalità possono garantire oltre al regolare svolgimento delle attività nei centri commerciali, anche un maggiore controllo sull’osservanza delle norme a contrasto della diffusione del Covid19 e quindi consentire la ripresa di attività d’intrattenimento, culturali, ludiche e commerciali.

E’ quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fdi.