Covid. Ronciglione, negativizzate 9 persone

9 CASI NEGATIVIZZATI

NewTuscia – RONCIGLIONE – Totale dei casi attualmente positivi a Ronciglione=37

“Buonasera,

buone notizie per il nostro paese sul fronte Covid. Infatti, negli ultimi due giorni abbiamo registrato 12 casi negativizzati (9 solo nella giornata di oggi) ed un solo caso positivo.

Siamo felici che il numero dei cittadini guariti sia in costante crescita e facciamo gli auguri a chi è ancora in lotta con il virus, che possa presto tornare in salute.”

Comune di Ronciglione