Civita Castellana, insieme anche se a distanza per onorare la memoria

Un evento in streaming per la giornata dedicata alla Shoah

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Per celebrare la giornata della memoria, mercoledi 27 gennaio alle ore 11,00, dalla sala consiliare della sede comunale, il Sindaco Luca Giampieri introdurrà un evento che andrà in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook del Comune, insieme all’Assessore alla cultura Simonetta Coletta. In occasione di una data importante, per non dimenticare, sarà invitata ad intervenire Lorella Ascoli, testimone vivente degli eventi legati alla Shoah, che aprirà un dibattito su una realtà di cui è membro, l’associazione “Progetto memoria”, entrando in dialogo con alcuni ragazzi che rappresenteranno gli studenti delle scuole superiori e che prenderanno parte alla giornata di commemorazione con la lettura di alcune poesie a tema.

Ad accompagnare la celebrazione si esibiranno in concerto i Maestri Laura Ammannito, al violino, Daria De Carolis, all’oboe, Tao Wei Huang, al violoncello e Filippo Belloni al pianoforte. Tutti docenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Dante Alighieri. Eseguiranno un repertorio ad hoc costituito dai famosi brani Canone inverso di Ennio Morricone, Tema da Schindler’s list di John Williams e La vita è bella di Nicola Piovani. I ragazzi selezionati per la lettura e in rappresentanza di tutti gli allievi delle scuole saranno, per l’istituto Midossi Tiziano Aurelio Palazzolo, 5^D dell’ITT e Martina Borgioni, 5^C del Liceo Artistico, per l’istituto Colasanti Aurora Fascella, 5^B del liceo classico, Riccardo Giovanetti, 5^B del liceo scientifico, Anastasia Danieli, 5^A del tecnico turistico, Silvia Mancino, 5^ B dell’odontotecnica e Ilena Britta, 5^ dei servizi commerciali.

Il Sindaco

Dott. Luca Giampieri

Simonetta Coletta

Assessore alla Cultura