Il vescovo Divo Zadi ringrazia per gli auguri ricevuti

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il vescovo Divo Zadi, ringrazia di cuore per gli auguri pervenutogli per i sui 90 anni.

Sentitamente ringrazia il vescovo Romano Rossi, suo successore nella diocesi di Civita Castellana, per le sue amabili parole e il vicario generale monsignor Renzo Tanturli, il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli e il suo vicario don Luigi Fabbri per il loro sincero augurio.

Numerosi gli auguri dei sacerdoti e diaconi diocesani, religiosi e religiose, che gli hanno espresso la loro vicinanza nel condividere la gioia e la gratitudine, di stima e comprensione reciproca,che li legano con il ricordo nel tempo, con il vescovo Divo Zadi, per l’impegno profuso nei18 anni d’episcopato svolti come pastore della diocesi di Civita Castellana, per la sua correttezza morale e profonda umanità, come S. Agostino dice:“Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano”.

Un ringraziamento a tanti fedeli e amici, per le manifestazioni d’affetto, per il calore, la familiarità e l’amicizia dimostratogli in questo giorno, con l’augurio di “buon compleanno eccellenza e che il Signore lo conservi a lungo per molti anni ancora”, e continuando: “Il Signore continui ad essere la sua forza e speranza, lo Spirito Santo la sua luce e consolazione”.

Il Vescovo Zadi ringrazia con l’intento di stringere tutti in un unico abbraccio di sincerità e affetto, con il ricordo nella preghiera.