Urso il migliore, Murilo inesistente: le pagelle di Viterbese-Ternana

VITERBO / Le pagelle del match tra Viterbese e Ternana

Daga, 5.5. L’impressione è che nella rete di Furlan potesse fare di più e coprire meglio il suo palo, ma il destro del trequartista è una rasoiata fortissima.

Baschirotto, 5.5. Parte male, soffre tremendamente Furlan, si riscatta in parte nel secondo tempo quando prova ad arare il campo con le sue proverbiali cavalcate

Mbende, 6. Salta a vuoto sul cross che porta al vantaggio ospite. Dopo tiene bene

Markic, 6. Non ha colpe sul vantaggio ospite, prova a colpire nuovamente da palla inattiva, non è fortunato

Urso, 6.5. Dalla sua parte si soffre meno, anzi, prova qualche accelerata delle sue, momento positivo per il terzino italo-danese

Besea, 5. Parte bene, alzando il pressing sul portatore palla avversario ma lascia troppo spazio a Furlan sul tiro decisivo. Nel secondo tempo non riesce a riprendersi.

Salandria, 5.5. Poca fluidità in mezzo al campo, soffre come il resto del reparto, il palleggio avversario.

Bensaja, 6. Non demerita, in un match dove il palleggio è di proprietà avversaria

Bezziccheri, 5.5. Dalla sua parte Furlan fa il bello e cattivo tempo, non soltanto per sue colpe, sia chiaro, ma su quella fascia si soffre molto.

Murilo, 5. Non il miglior Murilo, non si accende e punta poco e niente il diretto avversario. Ha bisogno di tempo per essere decisivo a Viterbo

Tounkara, 6. Ci prova, raramente ha supporti adeguati sulle ripartenze. Esce all’ora di gioco.

Simonelli, 5.5. Entra sul punteggio di 1-0 per la Ternana ma non riesce ad incidere.

Rossi, 6. Al posto di Tounkara negli ultimi 20 minuti di gioco, alcune sponde interessanti, non trova il guizzo vincente.