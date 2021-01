Una Ternana cinica sbanca il Rocchi con una rete di Furlan contro una buona Viterbese

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese perde in casa 1-0, contro la Ternana, grazie ad una rete di Furlan al 39° del primo tempo. Nonostante la sconfitta i gialloblù hanno giocato una buona partita contro una squadra fortissima, con grandi individualità. Mercoledì prossimo la Viterbese giocherà in trasferta sul campo del Catanzaro per il recupero della partita interrotta a causa della nebbia. Ora bisogna rimboccarsi le maniche per le prossime partite, che sono molto difficili, ma la Viterbese vista in campo è una squadra viva.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

Note: Terreno di gioco molto allentato per la pioggia, dopo un sopralluogo della terna arbitrale, il campo è agibile.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 5° corner per la viterbese conquistato da Toukara. Batte Urso senza esito in quanto l’arbitro ha fischiato un fallo in attacco agli attaccanti gialloblù.

Al 6° altro corner per la Viterbese. Colpo di testa di Murilo e parata del portiere della Ternana Iannarilli; ex di turno.

All’11° viene ammonito Baschirotto della Viterbese per un fallo su Furlan. Assegnata una punizione alla Ternana. Pallone scodellato in area gialloblù, Besea manda in corner. Il seguente corner per i rossoverdi è senza esito. Il terreno pesante non permette di giocare il pallone in velocità. Punizione sulla trequarti per la Ternana, ma la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 17° punizione per i rossoverdi dal vertice dell’area della Viterbese. Batte Salsano, ma la barriera della Viterbese respinge.

Al 18° viene ammonito per gioco falloso Tounkara della Viterbese per intervento su Defendi.

Al 20° rete annullata alla Viterbese a Tounkara per fuorigioco.

Al 23° tiro Palumbo dalla distanza per la Ternana il pallone esce fuori di poco.

Al 29° viene ammonito Suagher della Ternana per fallo su Tounkara.

Al 31° viene ammonito Bensaja per fallo su Peralta della Ternana. La punizione viene battuta da Falletti, ma la barriera della Viterbese respinge ancora la conclusione.

Al 37° uscita a vuoto del portiere della Viterbese Daga. La difesa gialloblù allontana con Urso.

Al 39° la Ternana passa in vantaggio con Furlan che, con un tiro dal limite, mette il pallone all’angolino destro. Daga non può far niente.

Al 42° cross di Tounkara parato dal portiere della Ternana.

Al 43° tiro di Peralta della Ternana che finisce alto sopra la traversa.

Il primo tempo finisce 1-0 per la Ternana.