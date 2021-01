Canino – A breve  inizio lavori per strade, arredo giardini e aree del centro urbano

NewTuscia – CANINO – Nella variazione di bilancio approvata dalla giunta e ratificata dal consiglio comunale di Canino a fine anno 2020, tra le altre poste in evidenza risultano 50.000 euro per rifacimento di strade urbane,27.000 euro arredo e giochi nelle aree verdi, e 85.000 euro per interventi straordinari in aree del centro abitato.

Anche se il periodo complesso della pandemia sta rallentando il calendario degli investimenti, a breve l’avvio dei lavori di asfalto, dopo il dovuto sopralluogo e il preventivo necessario, riguardanti le diverse strade del territorio urbano che risultano prioritarie e bisognose di intervento.

E’ anche in corso la fornitura dei giochi per bambini ed arredo che saranno oggetto di integrazione nelle zone:167, San Francesco,Piazzale Giovanni XXIII, giardino davanti alla Coop e giardini Poderetto.

Altri iniziative saranno rivolte alla risistemazione di zone del centro urbano, in particolare il completamento di lavori di recupero di Via Matteotti e riqualificazione nella zona di largo Bonaparte compreso un progetto di illuminazione dell’area.

L’ufficio tecnico è impegnato per ottimizzare tempi e risorse affinchè gli obbiettivi dell’amministrazione siano concretizzati a beneficio della comunità.