Vaccini. Regimenti (Lega): “Allarme Fnomceo gravissimo, campagna vaccinale sbagliata”

“L’allarme lanciato dal presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, che denuncia come circa 400mila dosi di vaccino anti-Covid siano state iniettate a personale non sanitario, a discapito di categorie a rischio come odontoiatri e medici liberi professionisti, è gravissimo e ribadisce la necessità urgente di trasparenza e maggiori controlli sulla procedura di distribuzione del vaccino. I 300 medici morti sino ad oggi, inoltre, sono un tributo pesantissimo nella lotta alla Sars-Cov-2, che non possiamo accettare. Il Governo e il commissario Arcuri, che prima definiscono ‘eroi’ medici e infermieri e poi non li tutelano nel loro diritto alla salute, sono responsabili di una campagna vaccinale disorganizzata e approssimativa”. Lo afferma l’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, responsabile Sanità per il partito nel Lazio.