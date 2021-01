Grande successo per la Giornata Ecologica organizzata dal GESENU insieme al Comune di Sutri

Oltre 250 utenze hanno usufruito del servizio offerto ai cittadini che hanno potuto smaltire gratuitamente i propri rifiuti ingombranti e non solo

NewTuscia – SUTRI – Grande successo per la Giornata Ecologica organizzata dal Comune di Sutri insieme al gestore Gesenu che si è svolta questa mattina, Sabato 23 Gennaio, presso Piazza Bamberg alla quale hanno partecipato oltre 250 utenze.

La giornata ecologica è stata pensata per dare ai cittadini la possibilità di smaltire gratuitamente i propri rifiuti ingombranti (ed altre tipologie), grazie a degli appositi contenitori messi a disposizione da Gesenu. A poter usufruire di questo servizio, che si va ad aggiungere ai servizi normalmente espletati, sono stati esclusivamente i cittadini (utenze domestiche) del Comune di Sutri. Per poter smaltire i propri rifiuti è infatti stato necessario presentare la Carta di Identità o Codice Fiscale.

Durante la mattinata i cittadini hanno avuto la possibilità di smaltire: ingombranti (poltrone, divani, ombrelloni, arredi giardino in plastica, tappeti, sdraio, valigie, materassi, cuscini, manufatti e armadi in plastica, giocattoli, tendaggi); rifiuti in legno (tavole, armadi, letti, scrivanie, pallet, mobilio in genere); rifiuti in ferro; frigoriferi, congelatori, condizionatori; Televisori e monitor; lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, forni da incasso, piani cottura, scaldabagno; piccoli elettrodomestici (ovvero cellulari, piastre per capelli, phon, telecamere, citofoni, stampanti, stufette, aspirapolveri, fax, lampadari, tastiere e pc, calcolatrici, tablet, ventilatori); tubi fluorescenti, lampade a basso consumo e al neon; batterie, pile portatili, vernici, pneumatici, medicinali, toner.

Ricordiamo che la giornata si è svolta nel pieno rispetto delle misure anticontagio da Covid-19 che hanno previsto l’ingresso di un solo utente per volta nell’area di conferimento. Inoltre, è stato richiesto agli utenti di rimanere a bordo dei propri mezzi durante la fila di attesa evitando assembramenti e, durante il conferimento, di indossare sempre la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza dagli operatori e rispettare le loro indicazioni.

Ricordiamo inoltre che in vista dell’attuazione delle modifiche di servizio di raccolta differenziata che il giorno 25 gennaio alle ore 18.30 si terrà un’assemblea pubblica online visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito di GESENU nella sezione SUTRI, durante la quale i tecnici spiegheranno il servizio e risponderanno ad eventuali dubbi e domande dei cittadini.

Si ricorda anche ormai l’imminente avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare dal prossimo Lunedì 1 febbraio 2021. I cittadini che non avessero ancora ricevuto presso il proprio domicilio il kit di mastelli per la raccolta, possono farlo recandonsi all’ecosportello sito in Piazza del Comune 32 che fino al 13 febbraio 2021 effettuerà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30 e 13:45 – 16:00, Sabato: 8:15 – 12.30 oppure chiamando l’ufficio clienti Gesenu ai numeri NUMERO VERDE (SOLO DA RETE FISSA): 800 66 70 36 SOLO DA CELLULARI: 075 59 17 125 da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00 | Sabato dalle 8.30 alle 13.00.

Il gestore Gesenu toglierà tutti gli attuali cassonetti stradali dal prossimo venerdì 29.1.2021 ed entro domenica la rimozione sarà interamente completata.