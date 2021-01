Fratelli d’Italia, nostra intervista a Massimo Giampieri

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo, Massimo Giampieri, approfondirà con chi scrive e con il collega Gaetano Alaimo nella trasmissione Fatti e commenti in onda da questa sera sugli schermi di Teleorte e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it le tematiche che Fratelli d’Italia sta curando sia sul piano nazionale che sul territorio: valorizzazione delle vocazioni del territorio provinciale ( distretto ceramico di Civita Castellana, interporto Centro Italia di Orte e fermata Alta Velocità, ultimazione superstrada OrteCivitavecchia e riapertura della linea ferroviaria Orte- Capranica- Civitavecchia, per cui e’ stata approvata in consiglio provinciale la Mozione operativa presentata dal consigliere Giulio Marini, con il consenso di tutto il Centro Destra ) turismo e rilancio culturale per Viterbo, Civita di Bagnoregio, inBorghi , l’ambiente ed agricoltura per l’Alto Viterbese,i laghi di Vico e BOLSENA, i Cimini, la costa etrusca di Tarquinia, la Teverina.

Massimo Giampieri ci ha illustrato anche l’avvio nel Centro Destra provinciale di un percorso in preparazione delle elezioni in 21 comuni della Tuscia,elezioni che si svolgeranno, pandemia permettendo, il prossimo mese di giugno.

L’intervista a Massimo Giampieri è visibile su www.teleorte.it , su www.newtuscia.it oltre che nella programmazione televisiva di Teleorte.

Nell’ambito dell’attività di partito“L’obiettivo- ha ribadito il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – è quello di arrivare ad un circolo per ogni comune della provincia.

Si tratta di un risultato importante, poiché è palpabile l’entusiasmo e la voglia di partecipare che riscontriamo nelle molteplici iniziative di partito che organizziamo in tutta la Tuscia.

Sono le persone stesse che ci dimostrano il loro entusiasmo, si informano, ci cercano ed evidenziano un positivo fermento.