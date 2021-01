Bagnoregio conferma la card 18 per i giovani e la cultura

NewTuscia – BAGNOREGIO – Bagnoregio in arrivo la card cultura per i 18enni: 200 euro di libri in regalo

Profili: “Una misura di cui vado orgoglioso”

A Bagnoregio confermata anche quest’anno la card cultura per i ragazzi e le ragazze che compiono 18 anni. 200 euro per acquistare libri, che vogliono essere uno stimolo alla lettura per i giovani e un sostegno concreto alla libreria del paese.

“Si tratta di una misura di cui vado orgoglioso, nelle prossime settimane comunicheremo le modalità per ritirare la card. Quest’anno, dopo quanto accaduto e quello che stiamo affrontando a causa della pandemia Covid-19, abbiamo ritenuto ancora più importante confermare il bonus per i nostri ragazzi e coltivare la speranza nel futuro”. Queste le parole del sindaco Luca Profili.

“La lettura è un’esperienza fondamentale, che apre mondi e allarga gli orizzonti – così l’assessore alle Politiche Giovanili Massimo Zeroli -. Siamo convinti dell’importanza di questa misura, anche per il sostegno alla libreria locale”.