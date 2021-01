Vitorchiano, finanziato il rifacimento dei marciapiedi di Via Cavour

L’amministrazione comunale ha investito eseguendo uno specifico progetto esecutivo, completo dei necessari pareri, e ha aderito a un bando regionale a maggio 2019. “– aggiunge il sindaco“.

Nel dettaglio, la Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio, prima con determinazione n. G13489 del 13 novembre 2020 relativa alla fine dei lavori di valutazione dei progetto e poi con la successiva determina n. G16101 del 23 dicembre 2020, ha definitamente valutato positivamente, e quindi finanziato, le opere e i lavori previsti dal progetto e finalizzati alla tutela e al recupero di un contesto urbano e storico, ex L.R. n. 38/1999 di cui alla DGR n.855 del 20 dicembre 2018. Il progetto del Comune di Vitorchiano è risultato quinto nella graduatoria definitiva, dimostrando così la bontà dell’idea presentata e, soprattutto, delle sue finalità.

“Finalmente, grazie alla volontà dell’amministrazione – conclude Cruciani – e a un ottimo lavoro progettuale ben valutato dai tecnici della Regione Lazio, arriveranno le necessarie risorse economiche per poter organizzare, strutturare e pianificare le attività esecutive e realizzative necessarie per rendere Via Cavour pienamente fruibile e sicura per automobilisti e pedoni. I nuovi marciapiedi ne miglioreranno funzionalità, aspetto e decoro, negli interessi di tutti i cittadini vitorchianesi“.

Le procedure di gara per questi lavori saranno avviate subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021, in cui saranno formalmente recepite le risorse regionali. L’intervento su Via Cavour rappresenta un ulteriore impegno che l’amministrazione Grassotti ha inserito nel programma elettorale del 2016 ed è riuscita a mantenere con caparbietà.