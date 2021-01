Vendevano false polizze assicurative, denunciati due pregiudicati

NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo.

Una persona anziana di Ischia di Castro, a seguito di un annuncio su un sito on line dove offrivano assicurazioni a prezzi vantaggiosi, ha tentato di comprare una polizza assicurativa per 700 euro, ma una volta seguite le istruzioni ed effettuato il versamento su una carta prepagata, non ha avuto riscontri e i suoi interlocutori si sono resi irreperibili e sono spariti.

Immediata la denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Ischia di Castro che ha consentito ai Carabinieri di identificare a seguito di una mirata attività investigativa i due truffatori e di denunciarli alla Procura della Repubblica per truffa in concorso