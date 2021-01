Unitus: sessione straordinaria di laurea a marzo 2021 senza pagamento di tasse

NewTuscia – VITERBO – Nell’ultimo senato accademico, l’Università degli Studi della Tuscia ha deciso di istituire una sessione straordinaria di laurea per l’anno accademico 2019/2020 nel mese di marzo 2021. In questo modo gli studenti che non riusciranno a laurearsi nella prevista sessione di febbraio potranno farlo nel mese di marzo e a titolo gratuito, senza cioè dover versare i contributi per l’iscrizione al nuovo anno accademico. La proposta è stata sottoposta al rettore dai rappresentanti degli studenti negli Organi Accademici.

“Questa nuova misura -afferma il rettore Ubertini- conferma l’incessante attenzione di Unitus per le esigenze degli studenti, soprattutto in questo momento così delicato”. “Siamo costantemente in contatto con il rettore e tutta l’Amministrazione- sottolinea Melissa Elefante rappresentante degli studenti in Senato Accademico- A luglio abbiamo presentato la richiesta per l’istituzione di una sessione straordinaria per le sedute di laurea dell’anno accademico 2019/2020, viste le difficoltà che comporta l’emergenza Covid-19. Dopo mesi di lavoro, siamo felici dell’importante risultato ottenuto”. “Questa sessione straordinaria di laurea- aggiunge Emanuele Brodo rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione,-aiuterà tutti quegli studenti che hanno riscontrato problemi a causa della pandemia, come ritardi nella stesura della tesi o difficoltà dovute alle limitazioni negli accessi ai laboratori e alle biblioteche. Inoltre, avranno un mese in più per laurearsi evitando di dover pagare le tasse universitarie dell’anno successivo”. Ogni Dipartimento pubblicherà tempestivamente le date individuate per discutere la tesi nella sessione straordinaria di Marzo 2021.