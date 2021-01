Unesco. Pugliese: “Facciamo il tifo per Civita di Bagnoregio”

NewTuscia – ROMA – “Senza la visione del Presidente Zingaretti, la possibile iscrizione di Civita di Bagnoregio nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco oggi sarebbe soltanto un sogno”, dichiara Giovanna Pugliese, Assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio.

“Abbiamo lavorato a lungo in questi anni per la costruzione del documento inviato poco fa dal Consiglio Esecutivo della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco coinvolgendo tutti attorno ad un grande progetto di rilancio. Civita rappresenta un’eccellenza tra le bellezze del Lazio, con un paesaggio unico, incantato, in grado, come nessun altro luogo, di sorprendere sempre. Facciamo tutti il tifo per Civita, per il Lazio, per l’Italia”, conclude Giovanna Pugliese.